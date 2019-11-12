Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Украина

Возбуждено уголовное дело по факту расистского поведения болельщиков киевского «Динамо»

16:29
Теги:

Полиция возбудила уголовное дело после расистского скандала на матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо» (1:0). Были зафиксированы проявления расизма со стороны фанатов киевского клуба в адрес игроков донецкой команды Дентинью и Тайсона.

Полиция открыла дело по статье: «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В официальном сообщении отмечается, что правонарушение совершили около 20 зрителей матча в Харькове.

Расизм на Украине. Игроку «Шахтера» ухали, он в ответ показал средний палец фанатам

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир