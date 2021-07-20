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В результате ДТП скончался украинский футболист

09:36

Украинский футболист «Прикарпатья-Тепловика» Игорь Цимбалистый погиб в результате ДТП, информирует пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и грузовик, произошла рано утром в городе Бурштын.

31-летний Цимбалистый находился в легковом автомобиле «Рено» в числе трех пассажиров. Водитель скончался на месте. Пассажиры были доставлены в больницу. Цимбалистый там скончался от полученных травм.

Он также выступал за «Спартак» Ивано-Франковск, «Коростень», «Энергетик» и «Ниву».

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