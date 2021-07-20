В результате ДТП скончался украинский футболист
09:36
Украинский футболист «Прикарпатья-Тепловика» Игорь Цимбалистый погиб в результате ДТП, информирует пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и грузовик, произошла рано утром в городе Бурштын.
31-летний Цимбалистый находился в легковом автомобиле «Рено» в числе трех пассажиров. Водитель скончался на месте. Пассажиры были доставлены в больницу. Цимбалистый там скончался от полученных травм.
Он также выступал за «Спартак» Ивано-Франковск, «Коростень», «Энергетик» и «Ниву».
Читайте также
0
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю