В результате ДТП скончался украинский футболист

Украинский футболист «Прикарпатья-Тепловика» Игорь Цимбалистый погиб в результате ДТП, информирует пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и грузовик, произошла рано утром в городе Бурштын.

31-летний Цимбалистый находился в легковом автомобиле «Рено» в числе трех пассажиров. Водитель скончался на месте. Пассажиры были доставлены в больницу. Цимбалистый там скончался от полученных травм.