«Львов» и «Мариуполь» сыграли вничью в стартовом матче чемпионата Украины

В первом матче нового сезона в чемпионате Украины «Львов» сыграл вничью с «Мариуполем» (1:1).

У хозяев забил Артур Ременяк, у гостей — Андрей Кулаков. Остальные матчи первого тура состоятся в следующие три дня. При этом матч киевского «Динамо» с «Минаем» перенесен на 11 августа.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

1-й тур

«Львов» — «Мариуполь» — 1:1 (1:1)

Голы: Ременяк, 32 — Кулаков, 9