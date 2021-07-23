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«Львов» и «Мариуполь» сыграли вничью в стартовом матче чемпионата Украины

22:38
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В первом матче нового сезона в чемпионате Украины «Львов» сыграл вничью с «Мариуполем» (1:1).

У хозяев забил Артур Ременяк, у гостей — Андрей Кулаков. Остальные матчи первого тура состоятся в следующие три дня. При этом матч киевского «Динамо» с «Минаем» перенесен на 11 августа.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

1-й тур

«Львов» — «Мариуполь» — 1:1 (1:1)

Голы: Ременяк, 32 — Кулаков, 9

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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