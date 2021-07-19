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15 представителей «Львова» сдали положительные тесты на коронавирус перед стартом УПЛ

16:30
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Во «Львове» произошла вспышка коронавируса, сообщает в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, положительные тесты сдали 11 игроков и 4 тренера. Еще у пяти человек высокая температура.

Уже 23 июля «Львов» должен провести стартовый матч в чемпионате Украины. Команде предстоит домашняя игра с «Мариуполем».

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