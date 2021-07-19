15 представителей «Львова» сдали положительные тесты на коронавирус перед стартом УПЛ

Во «Львове» произошла вспышка коронавируса, сообщает в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

Старт українського футбольного сезону під загрозою зриву ? Поки по всій країні епідемситуація тримається на рекордно низькому рівні, в ПФК Львів нині одразу аж 15 позитивних ковід-тестів (11 футболістів, 4 тренери). Плюс ще 5-ро на температурі. А за 4 дні матч з Маріуполем... ? — Igor Burbas (@iburbas) July 19, 2021

По данным источника, положительные тесты сдали 11 игроков и 4 тренера. Еще у пяти человек высокая температура.

Уже 23 июля «Львов» должен провести стартовый матч в чемпионате Украины. Команде предстоит домашняя игра с «Мариуполем».