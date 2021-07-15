На чемпионате Украины разрешили заполнять стадионы на 2/3 от вместимости
20:56
Согласно новому медицинскому протоколу, матчи чемпионата Украины по футболу могут проводиться при заполненных на 2/3 от вместимости стадионах, сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги 15 июля. Ранее разрешалось заполнять стадион на 50 процентов.
При этом если матч проходит в красной зоне карантина, то игра будет проведена при пустых трибунах. Новый сезон в УПЛ стартует 23 июля.
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