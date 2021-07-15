Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

На чемпионате Украины разрешили заполнять стадионы на 2/3 от вместимости

20:56
Теги:

Согласно новому медицинскому протоколу, матчи чемпионата Украины по футболу могут проводиться при заполненных на 2/3 от вместимости стадионах, сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги 15 июля. Ранее разрешалось заполнять стадион на 50 процентов.

При этом если матч проходит в красной зоне карантина, то игра будет проведена при пустых трибунах. Новый сезон в УПЛ стартует 23 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Валерий Газзаев ответил Владимиру Жириновскому
Газзаев рассказал, кто должен возглавить сборную России после ухода Черчесова
Жена Маркова о дисквалификации мужа после завершения карьеры: «Спасибо нашей системе!»
Зиданшек обыграла Минеллу во втором раунде турнира в Лозанне
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное