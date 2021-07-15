Киевское «Динамо» использовало фото фанатов московского клуба для рекламы абонементов

Киевское «Динамо» допустило ошибку при создании рекламного баннера сезонных абонементов в Instagram. Карточки были изображены на фоне фанатов московского «Динамо».

«Фанаты московского Динамо «украсили» презентацию абонементов киевского «Динамо» на сезон-2021/22. Есть к руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят, или вы окончательно потеряли чувство реальности?» — написали фанаты киевского клуба на своей странице в Facebook.

В сезоне-2020/21 киевское «Динамо» стало чемпионом Украины. Киевляне набрали 65 очков, опередив «Шахтер», у которого было 54 очка.