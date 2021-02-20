Узбекский форвард, которым интересовались в России, перешел в украинский «Рух»
Нападающий Бобур Абдухаликов перешел из узбекского «Насафа» в украинский «Рух», сообщает meta-ratings.com.ua. Интерес к 23-летнему форварду сборной Узбекистана проявляли пять клубов, преимущественно из России.
Сегодня, 20 февраля, Абдухаликов провел первую тренировку в составе львовского клуба. Его появление в завтрашней игре с «Шахтером» маловероятно.
Портал Transfermarkt оценивает Абдухаликова в 900 000 евро. В чемпионате Узбекистана-2020 он стал вторым бомбардиром, забив 17 голов в 25 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/rukh-podpisal-napadayushchego-sbornoy-uzbekistana/
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