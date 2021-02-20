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Узбекский форвард, которым интересовались в России, перешел в украинский «Рух»

17:00

Нападающий Бобур Абдухаликов перешел из узбекского «Насафа» в украинский «Рух», сообщает meta-ratings.com.ua. Интерес к 23-летнему форварду сборной Узбекистана проявляли пять клубов, преимущественно из России.

Сегодня, 20 февраля, Абдухаликов провел первую тренировку в составе львовского клуба. Его появление в завтрашней игре с «Шахтером» маловероятно.

Портал Transfermarkt оценивает Абдухаликова в 900 000 евро. В чемпионате Узбекистана-2020 он стал вторым бомбардиром, забив 17 голов в 25 играх.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/news/rukh-podpisal-napadayushchego-sbornoy-uzbekistana/

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