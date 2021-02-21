«Динамо» сыграло вничью с «Десной», отставание «Шахтера» сократилось до 1 очка

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Десной» в матче 15-го тура чемпионата Украины — 1:1. От поражения столичная команда ушла благодаря пенальти на второй добавленной минуте, когда «Десна» осталась уже в меньшинстве.

Осечкой «Динамо» воспользовался «Шахтер», одолевший «Рух» (2:0). Отставание донецкой команды от киевлян сократилось до 1 очка.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

15-й тур

«Десна» — «Динамо» — 1:1 (0:0)

Голы: Будковский, 53 (1:0). Цыганков, 90+2 — с (1:1).

Удаление: Безбородько (Десна), 87.

«Шахтер» — «Рух» — 2:0 (1:0)

Голы: Тете, 9 (1:0). Майкон, 60 — с пенальти (2:0).

Удаление: Бандура (Р), 90+4.

«Ингулец» — «Ворскла» — 2:2 (1:0).

Голы: Бартулович, 22 — с пенальти (1:0). Степанюк, 49 (1:1). Сичинава, 62 (2:1). Кулач, 76 — с пенальти (2:2).