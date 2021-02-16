Спортивный арбитражный суд Лозанны провел заседание по апелляции УАФ на решение Апелляционного комитета УЕФА относительно присуждения технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, который должен был пройти 17 ноября 2020 года.

В заседании приняли участие президент УАФ Андрей Павелко, вице-президент и генеральный секретарь Юрий Записоцкий, юридические советники Ассоциации юристов Украины и авторитетных спортивных компаний из Испании и Швейцарии.

«Спортивный арбитражный суд четко придерживается процедурных моментов, среди которых — право сторон, участвующих в процессе, быть услышанными. Поэтому всем трем сторонам, принимавших участие в заседании — Украинский и швейцарской ассоциациям, а также представителю УЕФА — было предоставлено право предоставить аргументацию своих позиций и апеллировать к аргументам оппонентов.

В общем заседание продолжалось более пяти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом Лозанны в соответствии с действующими правилами», — приводит слова Записоцкого пресс-служба УАФ.

Из-за вспышки COVID-19 в сборной Украине врач швейцарского кантона Люцерн принял решение поместить нашу команду на карантин, не дав свое добро на проведение игры.