Украинский форвард «Гента» Яремчук может продолжить карьеру в «Ницце»

Нападающий «Гента» Роман Яремчук может перейти в «Ниццу», сообщает Voetbal Nieuws.

По информации источника, на последнем матче «Гента» присутствовал скаут французской команды, который просматривал 25-летнего украинца. Сообщается, что бельгийский клуб хочет получить за футболиста около 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Яремчук провел 43 матча за «Гент», на его счету 23 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 13 миллионов евро.