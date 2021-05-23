Украинский форвард «Гента» Яремчук может продолжить карьеру в «Ницце»
12:32
Нападающий «Гента» Роман Яремчук может перейти в «Ниццу», сообщает Voetbal Nieuws.
По информации источника, на последнем матче «Гента» присутствовал скаут французской команды, который просматривал 25-летнего украинца. Сообщается, что бельгийский клуб хочет получить за футболиста около 15 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Яремчук провел 43 матча за «Гент», на его счету 23 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 13 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.voetbalnieuws.be/news/600312/franse-club-richt-zijn-vizier-op-yaremchuk
Читайте также
Верните в НХЛ тафгаев, чтобы спасти звезд! Кучерова сломали подлым ударом — это натуральный бандитизм
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю