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Украинский форвард «Гента» Яремчук может продолжить карьеру в «Ницце»

12:32
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Нападающий «Гента» Роман Яремчук может перейти в «Ниццу», сообщает Voetbal Nieuws.

По информации источника, на последнем матче «Гента» присутствовал скаут французской команды, который просматривал 25-летнего украинца. Сообщается, что бельгийский клуб хочет получить за футболиста около 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Яремчук провел 43 матча за «Гент», на его счету 23 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 13 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.voetbalnieuws.be/news/600312/franse-club-richt-zijn-vizier-op-yaremchuk

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