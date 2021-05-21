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Президент «Олимпика» дисквалифицирован на пять лет

22:20
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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по делу относительно поведения президента донецкого «Олимпика» Владислава Гельзина после матча 17-го тура украинской премьер-лиги против донецкого «Шахтера», сообщает «Правда».

Тогда функционер выступил в прямом эфире телеканалов, когда ворвался в послематчевое интервью экс-главного тренера «Олимпика» Юрия Калитвинцева и использовал нецензурную лексику в адрес главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Перед этим функционер врывался в судейскую комнату в перерыве матча, что запрещено делать.

«УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен», — заявил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

Дополнительная информация:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/21/7294411/

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