«Олимпик» объявил об уходе Яя Туре
15:58
«Олимпик» 23 мая на своем официальном сайте объявил о том, что ассистент главного тренера Яя Туре покинул донецкую команду.
Руководство «Олимпика» поблагодарило 37-летнего ивуарийского специалиста и пожелало ему дальнейших успехов.
Туре проработал в клубе УПЛ четыре месяца, за которые успел побывать ассистентом в тренерских штабах Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.
Минувший сезон «Олимпик» завершил на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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