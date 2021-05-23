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«Олимпик» объявил об уходе Яя Туре

15:58
Яя Туре. Фото ФК «Олимпик».
Яя Туре. Фото ФК «Олимпик».
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«Олимпик» 23 мая на своем официальном сайте объявил о том, что ассистент главного тренера Яя Туре покинул донецкую команду.

Руководство «Олимпика» поблагодарило 37-летнего ивуарийского специалиста и пожелало ему дальнейших успехов.

Туре проработал в клубе УПЛ четыре месяца, за которые успел побывать ассистентом в тренерских штабах Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.

Минувший сезон «Олимпик» завершил на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Дополнительная информация:

https://olimpik.com.ua/spasibo-iaia

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