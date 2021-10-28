Степаненко продлил контракт с «Шахтером»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

32-летний футболист 352 матча за карьеру в «Шахтере». За команду он выступает с 2010 года. Вместе с «Шахтером» он завоевал 22 трофея — восемь раз становился чемпионом Украины и по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.