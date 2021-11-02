Форвард киевского «Динамо» Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п*******в»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией и гей-парадам.

«Нет, конечно. Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки — все. Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча.

Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п*******в. Если мальчики идут и держатся за ручку, то разве они не гонят?" - сказал Беседин YouTube-каналу ОтдушиВДушу.

Сегодня, 2 ноября, «Динамо» (Киев) сыграет с «Барселоной». Начало — в 23.00 (мск). Украинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 1 очко.