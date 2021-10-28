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Матвиенко продлил контракт с «Шахтером»

18:56
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Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко продлил контракт, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Новое соглашение действует до 30 июня 2025. 25-летний футболист является воспитанником «Шахтера». В общей сложности он провел 123 матча за «горняков», в которых забил пять голов и сделал семь голевых передач.

В коллекции трофеев Матвиенко три титула чемпиона Украины, четыре национальных Кубка и один Суперкубок. Также он выступал в УПЛ за «Ворсклу» и «Карпаты».

Николай Матвиенко также имеет статус основного игрока сборной Украины, за которую провел 45 матчей и стал четвертьфиналистом Евро-2020.

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Евгений Петров все материалы автора

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