Матвиенко продлил контракт с «Шахтером»
18:56
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко продлил контракт, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Новое соглашение действует до 30 июня 2025. 25-летний футболист является воспитанником «Шахтера». В общей сложности он провел 123 матча за «горняков», в которых забил пять голов и сделал семь голевых передач.
В коллекции трофеев Матвиенко три титула чемпиона Украины, четыре национальных Кубка и один Суперкубок. Также он выступал в УПЛ за «Ворсклу» и «Карпаты».
Николай Матвиенко также имеет статус основного игрока сборной Украины, за которую провел 45 матчей и стал четвертьфиналистом Евро-2020.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю