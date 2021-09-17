Шевченко может возглавить сборную Турции

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является одним из кандидатов на аналогичный в сборной Турции, информирует Kicker.

Также на должность претендует Штефан Кунтц, возглавляющий молодежную сборную Германии (игроки до 21 года). Ранее он уже посетил Турцию по приглашению Федерации футбола страны, однако никакого соглашения стороны не достигли.

Сборную Турции возглавлял Шенол Гюнеш. Он покинул свой пост после разгрома от команды Нидерландов (1:6) в матче квалификации ЧМ-2022.

44-летний Шевченко работал со сборной Украины с 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2020.