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Полузащитник сборной Украины Малиновский не вызван на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022

20:48
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков огласил список футболистов, вызванных на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Отметим, в список вызванных игроков не попал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, у которого был конфликт с Петраковым.

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

5 сентября Петраков заявил, что Малиновский обиделся на него из-за того, что тот не поставил футболиста в стартовый состав на игру отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции (1:1). Полузащитник принял участие в матчах национальной команды против Казахстана (2:2) и Франции, оба раза игрок выходил на замену и провел на поле в общей сложности 39 минут.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Спартак

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Виктория Кравченко все материалы автора

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