Полузащитник сборной Украины Малиновский не вызван на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков огласил список футболистов, вызванных на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.
Отметим, в список вызванных игроков не попал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, у которого был конфликт с Петраковым.
Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.
5 сентября Петраков заявил, что Малиновский обиделся на него из-за того, что тот не поставил футболиста в стартовый состав на игру отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции (1:1). Полузащитник принял участие в матчах национальной команды против Казахстана (2:2) и Франции, оба раза игрок выходил на замену и провел на поле в общей сложности 39 минут.
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