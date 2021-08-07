«Шахтер» проиграл «Александрии» и потерпел первое поражение при Де Дзерби
21:49
«Шахтер» уступил «Александрии» (1:2) в матче третьего тура чемпионата Украины.
Единственный мяч у «горняков» забил Виктор Корниенко. У гостей отличились Максим Третьяков и Кирилл Ковалец.
Обе команды имеют в активе по шесть очков. По дополнительным показателям «Александрия» занимает второе место, а «Шахтер» — пятое.
Донецкий клуб впервые проиграл официальный матч при новом главном тренере Роберто Де Дзерби.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
3-й тур
«Шахтер» — «Александрия» — 1:2 (1:2)
Голы: Корниенко, 15 — Третьяков, 6, Ковалец, 21
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