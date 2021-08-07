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«Шахтер» проиграл «Александрии» и потерпел первое поражение при Де Дзерби

21:49
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«Шахтер» уступил «Александрии» (1:2) в матче третьего тура чемпионата Украины.

Единственный мяч у «горняков» забил Виктор Корниенко. У гостей отличились Максим Третьяков и Кирилл Ковалец.

Обе команды имеют в активе по шесть очков. По дополнительным показателям «Александрия» занимает второе место, а «Шахтер» — пятое.

Донецкий клуб впервые проиграл официальный матч при новом главном тренере Роберто Де Дзерби.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

3-й тур

«Шахтер» — «Александрия» — 1:2 (1:2)

Голы: Корниенко, 15 — Третьяков, 6, Ковалец, 21

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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