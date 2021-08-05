Мирча Луческу перенес операцию по удалению кисты

Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу была проведена незначительная операция, сообщает Ziare.

В ходе обследования по поводу простудного заболевания у румынского специалиста была обнаружена маленькая киста в корне волоса, ставшая причиной поднявшейся температуры. Врачи порекомендовали кисту удалить. Операция длилась около 8 минут и прошла успешно.

Медики уже дали согласие на его присутствие на скамейке запасных «Динамо» в следующем матче киевлян против «Зари».

Напомним, что в сезоне-2016/17 Луческу возглавлял «Зенит».