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Мирча Луческу перенес операцию по удалению кисты

23:00
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Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу была проведена незначительная операция, сообщает Ziare.

В ходе обследования по поводу простудного заболевания у румынского специалиста была обнаружена маленькая киста в корне волоса, ставшая причиной поднявшейся температуры. Врачи порекомендовали кисту удалить. Операция длилась около 8 минут и прошла успешно.

Медики уже дали согласие на его присутствие на скамейке запасных «Динамо» в следующем матче киевлян против «Зари».

Напомним, что в сезоне-2016/17 Луческу возглавлял «Зенит».

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Иван Шитик все материалы автора

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