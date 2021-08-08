«Аль-Айн» отказался отпустить Реброва в сборную Украины

Руководство клуба «Аль-Айн», пост главного тренера которого занимает Сергей Ребров, отказалось отпустить украинского специалиста, сообщает UAE Sport News.

Украинская ассоциация футбола обращалась к «Аль-Айну», но получила отказ освободить тренера от исполняемых обязанностей и позволить ему возглавить национальную сборную Украины.

Сергей Ребров ранее тренировал киевское «Динамо», «Аль-Ахли» и «Ференцварош». Он является двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины с «Динамо», трехкратным чемпионом Венгрии с «Ференцварошем».

Напомним, 1 августа Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила об уходе Шевченко с поста главного тренера. По информации СМИ, причиной ухода стали финансовые условия, с которыми не согласился специалист.

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016-го. С июля 2016 года он возглавлял национальную команду.

Вместе со сборной Шевченко не смог попасть в финальную стадию чемпионата мира-2018, но успешно квалифицировался на чемпионат Европы-2020, где Украина дошла до 1/4 финала турнира, уступив Англии — 0:4.