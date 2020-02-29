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Сегодня у Йожефа Сабо 80-летний юбилей. Он пять раз становился тренером киевского «Динамо»

11:09
Йожеф Сабо. Фото Александр Задирака., "СЭ"
Йожеф Сабо. Фото Александр Задирака., "СЭ"
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Сегодня отмечает 80-й день рождения известный украинский и советский футболист, впоследствии тренер Йожеф Сабо.

Выступал за киевское «Динамо», ужгородский «Спартак», московское «Динамо» и «Зарю», а также за сборную СССР. В качестве игрока вместе с «Динамо» (Киев) четырежды стал чемпионом СССР, дважды выиграл Кубок страны. С московским «Динамо» доходил до финала Кубка обладателей кубок. В составе сборной СССР он стал бронзовым призером Олимпиады 1972 года и занял четвертое место на ЧМ-1966.

Тренировал «Зарю», киевский СКА, «Днепр», и киевское «Динамо», где он приходил на тренерскую работу в общей сложности пять раз. В качестве главного тренера он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. Также работал в тренерском штабе Валерия Лобановского. Возглавлял сборную Украины, в том числе во время известных матчей отборочного турнира Евро-2020 со сборной России (3:2, 1:1).

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