Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. "Динамо" не отпустило"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин рассказал о том, что мог перехать в "Реал" в 1982 году. По словам обладателя "Золотого мяча", в Мадриде предложили киевлянам 4 миллиона долларов, но получили отказ.

- "Реал" хотел купить меня еще в 73-м году, когда мы им в Одессе проиграли 0:3. Были слухи про "Нью-Йорк Космос", - заявил Блохин в интервью на Youtube-канале "Вацко Live". - Конкретное предложение было в 82-м году в Испании. Тогда "Реал" говорил о 4 миллионах долларов.

Сидел Колосков, представитель "Реала"... Мне сказали, что это даже не обсуждается. Вариант был один - бежать и остаться там. Но я такой мысли не допускал, потому что думал о родителях.

Напомним, Блохин выступал за "Динамо" с 1969 по 1988 год. После этого играл за австрийский "Форвертс" и кипрский "Арис".