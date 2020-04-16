Олег Блохин: «Не завидую людям, которые находятся на карантине в квартирах»

Бывший форвард киевского «Динамо», экс-тренер «Динамо», ФК «Москва» и сборной Украины Олег Блохин рассказал, как он проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

«Пока все в порядке, с женой на кулаках со скуки не бьемся, — цитирует Блохина «Футбольный клуб». — Скучать не приходится, всегда есть чем себя занять. Живем мы за городом, младшие дочки рядом, учатся дистанционно. Карантин соблюдаем, кроме супермаркета почти никуда не выбираемся. Понимаем: все это серьезно. Самоизоляция многим не нравится, но здоровье — превыше всего.

Честно говоря, не завидую людям, которые в квартирах на карантине находятся. Не знаю, как мы бы сами вчетвером да в четырех стенах все это время просидели. У меня тут озеро рядом, можно прогуляться и свежим воздухом подышать. Надо поддерживать себя в норме, а то ведь наслушаешься новостей о коронавирусе, поддашься панике — так и с ума сойти можно.

Маску не надеваю. У меня тут территория закрытая, посторонних нет. Но, приходя домой, непременно мою руки — не потому, что эпидемия, а оттого, что с детства приучили. Могу и спиртом ладони протереть. Вот когда жена с дочками в супермаркет отправляется — непременно респиратор и перчатки надевает. Мы успели маски купить, когда ажиотажа еще не было, но цены уже подскочили. Возвращаются — руки моют, вещи в стирку. Все, словом, как положено».

По данным на утро 16 апреля в мире зарегистрированы 2 084 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 685 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 515 450 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 24 490 случаев заражения COVID-19. 198 человек умерли, выздоровели — 1986.