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«Спортсмены мысленно посылают политиков в жопу». На Украине отреагировали на фото Зинченко с Хабибом

Украинский журналист высказался о новом фото футболиста Зинченко с Хабибом
18:23
Александр Зинченко. Фото Getty Images
Александр Зинченко. Фото Getty Images

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» фотографию защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко вместе с бывшим российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Саша решил потроллить профессиональных патриотов! Это некий привет диванным войскам специального назначения. Я такое допускаю. Зинченко производит впечатление неглупого человека. Думаю, многие спортсмены подсознательно держат в уме ситуацию с Магучих на Олимпиаде. И они мысленно посылают политиков в жопу!» — сказал Франков «СЭ».

Ранее, 6 октября, 24-летний Зинченко опубликовал совместное фото с 33-летним Нурмагомедовым. Часть подписчиков украинского игрока раскритиковали защитника «Ман Сити».

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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