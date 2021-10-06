«Спортсмены мысленно посылают политиков в жопу». На Украине отреагировали на фото Зинченко с Хабибом

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» фотографию защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко вместе с бывшим российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Саша решил потроллить профессиональных патриотов! Это некий привет диванным войскам специального назначения. Я такое допускаю. Зинченко производит впечатление неглупого человека. Думаю, многие спортсмены подсознательно держат в уме ситуацию с Магучих на Олимпиаде. И они мысленно посылают политиков в жопу!» — сказал Франков «СЭ».

Ранее, 6 октября, 24-летний Зинченко опубликовал совместное фото с 33-летним Нурмагомедовым. Часть подписчиков украинского игрока раскритиковали защитника «Ман Сити».