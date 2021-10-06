«Зачем ты позоришь Украину?» Подписчики Зинченко раскритиковали футболиста за фото с Хабибом
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram опубликовал фотографию с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов», — написал украинский футболист под снимком.
Подписчики остались очень возмущены общей фотографией Зинченко и 33-летнего российского бойца:
«Что скажут патриоты? Или, когда дело заходит о таких русско-украинских фото, все нормально?»
«Сначала Яремчук фоткается с Бастой... Вы вообще думаете своей головой или вам абсолютно все равно, кто эти люди?»
«Саня, скажи «прощай» сборной Украины».
«Саня, и ты туда же? Ну не зашкваривайся та так, имей уважение к гражданам своей страны, особенно к тем, кто погиб от агрессии «братских» соседей».
«Саня, зачем ты так позоришь свою страну? Давай еще с визитом в Дагестан и расскажи, как там красиво и хорошо».
«На Украине извиняться заставят за такие фото».
24-летнему Зинченко пришлось закрыть комментарии под постом на какое-то время. Чуть позже он снова открыл их.
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