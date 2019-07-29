Милевский рассказал сумасшедшую историю про разбитый в Турции "Феррари"

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал про разбитый в Турции "Феррари".

– С переходом в Турцию ты забрал с собой "Феррари" и разбил ее. Расскажи, что произошло, как ты попал в аварию?

– У нас была игра в Стамбуле, потом пара выходных. Мы с парнями немного "газанули", а утром надо лететь в Газиантеп. Прилетаем, у меня машина в аэропорту, ехать там 15 минут.

– Ты был уже трезвый?

– Ну как трезвый. Нормальный – мы погуляли до 3-х, вылет был в 8, прилетели в 10, – времени нормально прошло, чтобы садиться за руль. У меня в бардачке лежал iPod, через который музыку в салоне включать. Там впереди был крутой поворот, а я про него забыл, потянулся в бардачок, поднимаю голову – войду не войду, можно было просто дальше проехать и развернуться. Вписываюсь все-таки вправо, но у меня зад начинает кидать туда-сюда, я по тормозам – и в отбойник. Штырь прямо перед лицом пролетел, дверь пришлось выбивать ногами. Тут полиция, что-то на своем турецком начинают. Я звоню переводчику в клуб, он приезжает, начинает тоже: "Что ты учудил?!" "Что учудил? Машину раз***л". Дали один день прийти в себя, я поехал домой, взял вискаря и сидел один.

– Я слышал, что этот "Феррари" вы загнали в гараж апартаментов, которые снимали, и когда вы что-то там попортили и у вас не было денег за это заплатить, хозяин хаты оставил машину себе.

– Он ее заблокировал просто. У нас стол большой был, мы его выносили на террасу, сломали ножки. Мы их приклеили, но он как-то об этом узнал. Он в итоге отдал машину, но она стоит все еще в Турции как конфискованное имущество. Так что теоретически у меня до сих пор есть "Феррари" в Турции.