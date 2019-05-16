Полузащитник "Шахтера" Марлос признан лучшим футболистом Украины 2018 года, сообщает официальный сайт клуба.

Награду футболисту сборной Украины вручили перед началом финала Кубка страны, в котором "Шахтер" обыграл "Ингулец" (4:0).

- Я счастлив и горд, что становлюсь победителем в номинации второй раз подряд, – сказал Марлос. – Для меня очень важно, что это признание не только журналистов, но и тренеров и футболистов украинских клубов. Хочу поблагодарить всех. Для меня это большая честь.

30-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за "Шахтер" и забил 10 мячей при трех голевых передачах.

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