Киевское «Динамо» подписало контракт с воспитанником «Монако»
14:44
Алжирский воспитанник «Монако» Ноа Нехар в своем Instagram сообщил о подписании контракта с киевским «Динамо».
«С большой гордостью объявляю о подписании своего первого профессионального контракта с «Динамо». Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за поддержку на этом новом этапе моей жизни. Самое сложное начинается сейчас», — написал Нехар.
Игрок сообщил, что будет выступать за юношескую команду киевлян.
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