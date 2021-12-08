Киевское «Динамо» подписало контракт с воспитанником «Монако»

Алжирский воспитанник «Монако» Ноа Нехар в своем Instagram сообщил о подписании контракта с киевским «Динамо».

«С большой гордостью объявляю о подписании своего первого профессионального контракта с «Динамо». Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за поддержку на этом новом этапе моей жизни. Самое сложное начинается сейчас», — написал Нехар.

Игрок сообщил, что будет выступать за юношескую команду киевлян.