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Киевское «Динамо» подписало контракт с воспитанником «Монако»

14:44
Ноа Нехар. Фото Instagram
Ноа Нехар. Фото Instagram
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Алжирский воспитанник «Монако» Ноа Нехар в своем Instagram сообщил о подписании контракта с киевским «Динамо».

«С большой гордостью объявляю о подписании своего первого профессионального контракта с «Динамо». Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за поддержку на этом новом этапе моей жизни. Самое сложное начинается сейчас», — написал Нехар.

Публикация от Noa Nehar (@noa24_09)

Игрок сообщил, что будет выступать за юношескую команду киевлян.

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Иван Шитик все материалы автора

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