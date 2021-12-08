Украинский канал «Футбол» выразил соболезнования в связи со смертью Гамулы

Пресс-служба украинских каналов «Футбол 1/2/3» выразила соболезнования в связи со смертью известного тренера Игоря Гамулы.

«Сегодня, 8 декабря, ушел в вечность выдающийся футболист, тренер и эксперт — Игорь Гамула, — говорится в сообщении. — Телеканалы «Футбол 1/2/3» выражают свои соболезнования и слова поддержки семье Игоря Васильевича.

Обладатель Кубка СССР дарил хорошие и положительные эмоции не только на поле, но и в жизни. Его феерические и меткие цитаты навсегда запечатлены в памяти миллионов украинских болельщиков.

Сегодня мы остались один на один с мыслями об Игоре Васильевиче. Однако мы верим, что его веселые истории и громкая слава будут жить сквозь века. Коллектив телеканалов «Футбол 1/2/3».

«Соболезную родным и близким, — сказал эксперт каналов Виктор Леоненко. — Хороший был парень, неплохо разбирался в футболе. Жаль, что он ушел из нашего канала и плохо, что он ушел из жизни. Желаю его родственникам это как-то пережить».

Игорь Гамула ранее работал экспертом каналов «Футбол». Также он был ведущим авторской программы «Один на один с Гамулой», которая выходила на канале.