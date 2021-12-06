Роман Максимюк: «Сын звонил в три часа ночи и говорил: «Алиев маму бьет головой по батарее и меня бьет»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Максимюк рассказал о том, как его жена Татьяна ушла к экс-полузащитнику «Локомотива» Александру Алиеву, и о семейных проблемах.

«Мы жили отдельно, — цитирует Максимюка FanDay. — Татьяна вела такой образ жизни, что ходила по ночным клубам, познакомилась с Милевским, Алиевым. У них любовь появилась. Мне говорили друзья, знакомые, что они рога наставляют. Я не верил, пока сам не застал. Меня единственное интересовало: почему именно футболист, почему «Динамо»?

Играл уже в Луцке, мы еще были женаты. Приезжаю в свою квартиру, а они там вместе. Все дали понять. Дрался ли я с Алиевым? А за что с ним драться? Когда жена говорит, что его любит и не может жить без него. За что его бить? Он ее не заставлял, не привязывал к себе, не угрожал. Она мне ясно дала понять, что прошла любовь.

Да, у нас с Алиевым был мужской разговор относительно ребенка. Что он все это видит, на это все смотрит. А что касается их отношений, то о чем можно говорить, за что здесь драться? Говорили на повышенных тонах, но до потасовки дело не доходило. Понятно, чем все завершилось. Оно было так с самого начала. Приведу пример. Мне ребенок звонит в три часа ночи и говорит: «Алиев маму бьет головой о батарею и меня бьет, приезжай, спаси меня».

Я срываюсь с Луцка, еду в Киев, влезаю в их разборки. Меня это не интересовало? Можете делать все что хотите, но это мой ребенок, и я не хочу, чтобы это его касалось. Их жизнь меня не интересовала, только жизнь и благополучие моего сына».

Александр Алиев развелся со своей женой Татьяной. В отношении экс-футболиста были возбуждены уголовные дела за избиение супруги.