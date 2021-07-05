Донецкий «Олимпик» прекратит существование

В следующем сезоне украинской премьер-лиги не будет выступать донецкий «Олимпик», сообщает 5 июля Tribuna.com. По данным источника, клуб в ближайшее время прекратит существование.

На контракте у «Олимпика» осталось семь футболистов: Бетим Халими, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Таллес Бренер, Гео Экра и Таддеус Нкенг. Есть еще Богдан Векляк и Фабрисио Альваренга, но они вскоре могут подписать контракты со «Львовом» и «Рухом» соответственно.

Также отмечается, что в «Олимпике» нет задолженностей по зарплатам. В прошлом сезоне клуб занял 13-е место в чемпионате Украины. Ранее сообщалось, что в УПЛ может остаться «Минай», который в прошлом сезоне занял последнее, 14-е место.