Защитник «Шахтера» Хочолава перешел в «Копенгаген»
10:26
Защитник «Шахтера» Давид Хочолава перешел в «Копенгаген».
28-летний грузин подписал контракт с датским клубом на 4 года.
For our International followers: F.C. Copenhagen have signed David Khocholava on a four year deal from @FCShakhtar_eng, where the Georgian International has played for the past four seasons #fcklive https://t.co/dYyknwikIb— F.C. K?benhavn (@FCKobenhavn) July 6, 2021
Хочолава выступал за «Шахтер» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 12 матчей за команду из Донецка и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость грузина в 3 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.fck.dk/en/news/david-khocholava-signs-fc-copenhagen
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