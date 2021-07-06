Защитник «Шахтера» Хочолава перешел в «Копенгаген»

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава перешел в «Копенгаген».

28-летний грузин подписал контракт с датским клубом на 4 года.

For our International followers: F.C. Copenhagen have signed David Khocholava on a four year deal from @FCShakhtar_eng, where the Georgian International has played for the past four seasons #fcklive https://t.co/dYyknwikIb — F.C. K?benhavn (@FCKobenhavn) July 6, 2021

Хочолава выступал за «Шахтер» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 12 матчей за команду из Донецка и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость грузина в 3 миллиона евро.