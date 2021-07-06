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Защитник «Шахтера» Хочолава перешел в «Копенгаген»

10:26
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Защитник «Шахтера» Давид Хочолава перешел в «Копенгаген».

28-летний грузин подписал контракт с датским клубом на 4 года.

Хочолава выступал за «Шахтер» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 12 матчей за команду из Донецка и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость грузина в 3 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.fck.dk/en/news/david-khocholava-signs-fc-copenhagen

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Иван Торопцев все материалы автора

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