Бразилец Клейтон покинул киевское «Динамо»

Киевское «Динамо» рассталось с бразильским нападающим Клейтоном, сообщает официальный Twitter клуба 24 июня. Футболист получил статус свободного агента.

Клейтон залишив «Динамо»



Бразильський нападник Клейтон отримав статус вільного агента і залишив «Динамо».



Гравець підписав контракт з «Динамо» в жовтні 2020-го року. У минулому сезоні він взяв участь в одному поєдинку команди, відзначившись гольовою передачею. pic.twitter.com/mreAnIhgiV — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 24, 2021

25-летний бразилец в прошлом сезоне провел один матч за киевлян и сделал результативный пас. «Динамо» в прошлом сезоне выиграло чемпионат и Кубок Украины.