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Бразилец Клейтон покинул киевское «Динамо»

20:42
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Киевское «Динамо» рассталось с бразильским нападающим Клейтоном, сообщает официальный Twitter клуба 24 июня. Футболист получил статус свободного агента.

25-летний бразилец в прошлом сезоне провел один матч за киевлян и сделал результативный пас. «Динамо» в прошлом сезоне выиграло чемпионат и Кубок Украины.

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