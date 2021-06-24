Бразилец Клейтон покинул киевское «Динамо»
20:42
Киевское «Динамо» рассталось с бразильским нападающим Клейтоном, сообщает официальный Twitter клуба 24 июня. Футболист получил статус свободного агента.
Клейтон залишив «Динамо»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 24, 2021
Бразильський нападник Клейтон отримав статус вільного агента і залишив «Динамо».
Гравець підписав контракт з «Динамо» в жовтні 2020-го року. У минулому сезоні він взяв участь в одному поєдинку команди, відзначившись гольовою передачею. pic.twitter.com/mreAnIhgiV
25-летний бразилец в прошлом сезоне провел один матч за киевлян и сделал результативный пас. «Динамо» в прошлом сезоне выиграло чемпионат и Кубок Украины.
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