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Чемпионат Украины возобновится 30 мая

15:38
Футболисты киевского &quot;Динамо&quot;. Фото Официальный сайт "Динамо К"
Футболисты киевского &quot;Динамо&quot;. Фото Официальный сайт "Динамо К"
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Чемпионат Украины-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 30 мая, сообщает официальный сайт киевского «Динамо».

В заявлении на сайте киевлян говорится, что поединки пройдут без зрителей. Согласно расписанию, «Динамо» встретится с «Шахтером». В данный момент время и место проведения матчей неизвестно, об этом будет сообщено дополнительно.

После 23 туров чемпионата Украины-2019/20 турнирную таблицу возглавляет «Шахтер» с 59 очками. «Динамо» занимает вторую строчку с 46 очками, опережая идущую третьей луганскую «Зарю» по дополнительным показателям.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/allnews/news/favbet_liga_vozobnovitsya_30_maya/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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