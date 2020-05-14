Чемпионат Украины возобновится 30 мая
15:38
Чемпионат Украины-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 30 мая, сообщает официальный сайт киевского «Динамо».
В заявлении на сайте киевлян говорится, что поединки пройдут без зрителей. Согласно расписанию, «Динамо» встретится с «Шахтером». В данный момент время и место проведения матчей неизвестно, об этом будет сообщено дополнительно.
После 23 туров чемпионата Украины-2019/20 турнирную таблицу возглавляет «Шахтер» с 59 очками. «Динамо» занимает вторую строчку с 46 очками, опережая идущую третьей луганскую «Зарю» по дополнительным показателям.
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/allnews/news/favbet_liga_vozobnovitsya_30_maya/
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