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Бывший тренер сборной Украины Шевченко получил государственную награду

11:59
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Президент Украины Владимир Зеленский вручил бывшему тренеру национальной команды Андрею Шевченко орден Ярослава Мудрого 5-й степени.

Награда вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Под руководством Шевченко сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории. Свой пост специалист занимал с 2016 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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