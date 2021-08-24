Бывший тренер сборной Украины Шевченко получил государственную награду

Президент Украины Владимир Зеленский вручил бывшему тренеру национальной команды Андрею Шевченко орден Ярослава Мудрого 5-й степени.

Награда вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Под руководством Шевченко сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории. Свой пост специалист занимал с 2016 года.