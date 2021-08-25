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Киевское «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко на должность главного тренера

18:24
Андрей Шевченко. Фото Meta-ratings.com.ua
Андрей Шевченко. Фото Meta-ratings.com.ua
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в будущем может возглавить киевское «Динамо», сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, «Динамо» в ближайшее время не планирует расставаться с главным тренером Мирчей Луческу. Однако руководство киевлян интересовалось его дальнейшими планами в тренерской карьере.

По имеющейся информации, Шевченко дал понять, что в дальнейшей перспективе положительно рассматривает возможность в будущем поработать в украинском футболе и, в частности, в «Динамо». Однако в ближайшее время об этом речь не идет, поскольку в клубе довольны работой Луческу.

Под руководством Шевченко Украина дошла до 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории.

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Евгений Петров все материалы автора

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