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Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

14:55
Андрей Шевченко. Фото Instagram
Андрей Шевченко. Фото Instagram
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе из национальной команды в связи с истечением контракта. Об этом 44-летний специались сообщил в своем Instagram.

«Сегодня закончился мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией. Я провел пять лет в сборной. Это был тяжелый труд, который доказал, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за возможность работать со сборной Украины. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который помогал и был вовлечен в команду. Большое спасибо всем фанатам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, продуктивным и захватывающим. С верой в Украину», — написал Шевченко в Instagram.

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016-го. С июля 2016 года он возглавлял национальную команду.

Вместе со сборной Шевченко не смог попать в финальную стадию чемпионата мира-2018, но успешно квалифицировался на чемпионат Европы-2020, где Украина дошла до 1/4 финала турнира, уступив Англии — 0:4.

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