Мостовой назвал неожиданным уход Шевченко из сборной Украины
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
«Удивительная новость. Честно сказать, неожиданно. Совершенно непонятно. Сейчас, конечно, мы узнаем причины. Просто удивительно и сейчас пока необъяснимо, почему покинул, потому что он же мог с Украиной и дальше, тем более через год чемпионат мира будет, поэтому непонятно.
Про Андрея что можно сказать — один из лучших футболистов постсоветского пространства, поэтому что здесь добавить», — цитирует Мостового сайт РЕН ТВ.
Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016-го. С июля 2016 года он возглавлял национальную команду.
Вместе со сборной Шевченко не смог попасть в финальную стадию чемпионата мира-2018, но успешно квалифицировался на чемпионат Европы-2020, где Украина дошла до ? финала турнира, уступив Англии — 0:4.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/863875-neozhidanno-mostovoi-ob-ukhode-shevchenko-s-posta-trenera-sbornoi-ukrainy
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