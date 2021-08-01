Мостовой назвал неожиданным уход Шевченко из сборной Украины

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

«Удивительная новость. Честно сказать, неожиданно. Совершенно непонятно. Сейчас, конечно, мы узнаем причины. Просто удивительно и сейчас пока необъяснимо, почему покинул, потому что он же мог с Украиной и дальше, тем более через год чемпионат мира будет, поэтому непонятно.

Про Андрея что можно сказать — один из лучших футболистов постсоветского пространства, поэтому что здесь добавить», — цитирует Мостового сайт РЕН ТВ.

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016-го. С июля 2016 года он возглавлял национальную команду.

Вместе со сборной Шевченко не смог попасть в финальную стадию чемпионата мира-2018, но успешно квалифицировался на чемпионат Европы-2020, где Украина дошла до ? финала турнира, уступив Англии — 0:4.