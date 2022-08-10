«Реал» может догнать «Барсу», Анчелотти — обойти Гвардиолу

Сегодня в Финляндии мадридцы разыграют с «Айнтрахтом» первый клубный трофей сезона-2022/23.

«Реал» в восьмой раз в истории сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. По общему количеству финалов мадридцы, бравшие трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах, точно выйду на второе место, обогнав «Милан». А в случае успеха в матче c «Айнтрахтом» «Королевский клуб» еще и повторит рекорд турнира по общему числу побед. По пять раз обладателями Суперкубка становились «Милан» и «Барселона».

Лидеры по победам в Суперкубке УЕФА

Команда Финалы Победы Поражения Барселона 9 5 (1992, 1997, 2009, 2011, 2015) 4 (1979, 1982, 1989, 2006) Милан 7 5 (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) 2 (1973, 1993) Реал 7 4 (2002, 2014, 2016, 2017) 3 (1998, 2000, 2018) Ливерпуль 6 4 (1977, 2001, 2005, 2019) 2 (1978, 1984) Аякс 4 3 (1972, 1973, 1995) 1 (1987) Атлетико 3 3 (2010, 2012, 2018) -

Во второй раз тренировать мадридцев в матче за Суперкубок будет Карло Анчелотти. Первая попытка итальянца получилась успешной — восемь лет назад «Реал» c минимальным счетом победил «Севилью». Дважды трофей с мадридцами брал Зинедин Зидан, еще однажды — Висенте дель Боске. Поражения есть в пассиве у того же дель Боске, Гуса Хиддинка и Хулена Лопетеги.

Матчи «Реала» за Суперкубок Европы

Дата Тренер Матч Голы 28.08.1998 Гус Хиддинк Челси — 0:1 Пойет 25.08.2000 Висенте дель Боске Галатасарай — 1:2 (д.в.) Рауль — Жардел-2 30.08.2002 Висенте дель Боске Фейеноорд (д) — 3:1 Пауве, в свои ворота, Роберто Карлос, Гути — ван Хойдонк 12.08.2014 Карло Анчелотти Севилья — 1:0 Криштиану Роналду 09.08.2016 Зинедин Зидан Севилья — 3:2 (д.в.) Асенсио, С.Рамос, Карвахаль — Ф.Васкес, Коноплянка 08.08.2017 Зинедин Зидан МЮ — 2:1 Каземиру, Иско — Лукаку 15.08.2018 Хулен Лопетеги Атлетико — 2:4 (д.в.) Бензема, С.Рамос — Диегу Коста-2, Сауль, Коке

Анчелотти, выигрывавший Суперкубок еще и с «Миланом», сегодня вполне может вписать свое имя в историю. Дело в том, что ни одному тренеру не удавалось овладеть трофеем четыре раза. Да и четыре финала за карьеру собрал пока только Алекс Фергюсон. Но шотландец взял только два Суперкубка, тогда как у Анчелотти и Пепа Гвардиолы по три победы.

Тренеры, которые выиграли больше одного Суперкубка УЕФА

Тренер Страна Команды Победы Поражения Пеп Гвардиола Испания Барселона, Бавария 3 (2009, 2011, 2013) - Карло Анчелотти Италия Милан, Реал 3 (2003, 2007, 2014) - Алекс Фергюсон Шотландия Абердин, МЮ 2 (1983, 1991) 2 (1999, 2008) Раймон Гуталс Бельгия Андерлехт 2 (1976, 1978) - Арриго Сакки Италия Милан 2 (1989, 1990) - Луи ван Гал Голландия Аякс, Барселона 2 (1995, 1997) - Зинедин Зидан Франция Реал 2 (2016, 2017) - Диего Симеоне Аргентина Атлетико 2 (2012, 2018) -

Соперник «Реала» — «Айнтрахт» — представляет Германию — страну, клубы из которой традиционно плохо играют суперкубковые матчи. До 2013 года на счету немцев было семь неудач в семи финалах. Позже «Бавария» немного поправила статистику. Да и то для победы над «Севильей» мюнхенцам понадобились дополнительные 30 минут, а «Челси» капитулировал только в серии пенальти.

Немецкие команды в матчах за Суперкубок Европы

Год Команда Трофей Соперник Матчи 1975 Бавария Кубок чемпионов Динамо К 0:1 (д), 0:2 (г) 1976 Бавария Кубок чемпионов Андерлехт 2:1 (д), 1:4 (г) 1977 Гамбург Кубок кубков Ливерпуль 1:1 (д), 0:6 (г) 1983 Гамбург Кубок чемпионов Абердин 0:0 (д), 0:2 (г) 1992 Вердер Кубок кубков Барселона 1:1 (д), 1:2 (г) 1997 Боруссия Д Лига чемпионов Барселона 0:2 (г), 1:1 (д) 2001 Бавария Лига чемпионов Ливерпуль 2:3 (н) 2013 Бавария Лига чемпионов Челси 2:2 (пен. — 5:4) (н) 2020 Бавария Лига чемпионов Севилья 2:1 (д.в.) (н)

«Айнтрахт» — девятый дебютант Суперкубка в XXI веке. Франкфуртцам нужно брать пример с «Севильи», «Зенита» или «Атлетико», которым удалось выиграть трофей с первой же попытки. Правда, второй команде из Мадрида было несколько проще, ведь противостоял ей такой же новичок турнира — «Интер».

Команды, которые впервые сыграли за Суперкубок УЕФА в XXI веке