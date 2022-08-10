«Реал» может догнать «Барсу», Анчелотти — обойти Гвардиолу
«Реал» в восьмой раз в истории сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. По общему количеству финалов мадридцы, бравшие трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах, точно выйду на второе место, обогнав «Милан». А в случае успеха в матче c «Айнтрахтом» «Королевский клуб» еще и повторит рекорд турнира по общему числу побед. По пять раз обладателями Суперкубка становились «Милан» и «Барселона».
Лидеры по победам в Суперкубке УЕФА
|
Команда
|
Финалы
|
Победы
|
Поражения
|
Барселона
|
9
|
5 (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
|
4 (1979, 1982, 1989, 2006)
|
Милан
|
7
|
5 (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
|
2 (1973, 1993)
|
Реал
|
7
|
4 (2002, 2014, 2016, 2017)
|
3 (1998, 2000, 2018)
|
Ливерпуль
|
6
|
4 (1977, 2001, 2005, 2019)
|
2 (1978, 1984)
|
Аякс
|
4
|
3 (1972, 1973, 1995)
|
1 (1987)
|
Атлетико
|
3
|
3 (2010, 2012, 2018)
|
-
Во второй раз тренировать мадридцев в матче за Суперкубок будет Карло Анчелотти. Первая попытка итальянца получилась успешной — восемь лет назад «Реал» c минимальным счетом победил «Севилью». Дважды трофей с мадридцами брал Зинедин Зидан, еще однажды — Висенте дель Боске. Поражения есть в пассиве у того же дель Боске, Гуса Хиддинка и Хулена Лопетеги.
Матчи «Реала» за Суперкубок Европы
|
Дата
|
Тренер
|
Матч
|
Голы
|
28.08.1998
|
Гус Хиддинк
|
Челси — 0:1
|
Пойет
|
25.08.2000
|
Висенте дель Боске
|
Галатасарай — 1:2 (д.в.)
|
Рауль — Жардел-2
|
30.08.2002
|
Висенте дель Боске
|
Фейеноорд (д) — 3:1
|
Пауве, в свои ворота, Роберто Карлос,
|
|
|
|
Гути — ван Хойдонк
|
12.08.2014
|
Карло Анчелотти
|
Севилья — 1:0
|
Криштиану Роналду
|
09.08.2016
|
Зинедин Зидан
|
Севилья — 3:2 (д.в.)
|
Асенсио, С.Рамос, Карвахаль — Ф.Васкес,
|
|
|
|
Коноплянка
|
08.08.2017
|
Зинедин Зидан
|
МЮ — 2:1
|
Каземиру, Иско — Лукаку
|
15.08.2018
|
Хулен Лопетеги
|
Атлетико — 2:4 (д.в.)
|
Бензема, С.Рамос — Диегу Коста-2, Сауль, Коке
Анчелотти, выигрывавший Суперкубок еще и с «Миланом», сегодня вполне может вписать свое имя в историю. Дело в том, что ни одному тренеру не удавалось овладеть трофеем четыре раза. Да и четыре финала за карьеру собрал пока только Алекс Фергюсон. Но шотландец взял только два Суперкубка, тогда как у Анчелотти и Пепа Гвардиолы по три победы.
Тренеры, которые выиграли больше одного Суперкубка УЕФА
|
Тренер
|
Страна
|
Команды
|
Победы
|
Поражения
|
Пеп Гвардиола
|
Испания
|
Барселона, Бавария
|
3 (2009, 2011, 2013)
|
-
|
Карло Анчелотти
|
Италия
|
Милан, Реал
|
3 (2003, 2007, 2014)
|
-
|
Алекс Фергюсон
|
Шотландия
|
Абердин, МЮ
|
2 (1983, 1991)
|
2 (1999, 2008)
|
Раймон Гуталс
|
Бельгия
|
Андерлехт
|
2 (1976, 1978)
|
-
|
Арриго Сакки
|
Италия
|
Милан
|
2 (1989, 1990)
|
-
|
Луи ван Гал
|
Голландия
|
Аякс, Барселона
|
2 (1995, 1997)
|
-
|
Зинедин Зидан
|
Франция
|
Реал
|
2 (2016, 2017)
|
-
|
Диего Симеоне
|
Аргентина
|
Атлетико
|
2 (2012, 2018)
|
-
Соперник «Реала» — «Айнтрахт» — представляет Германию — страну, клубы из которой традиционно плохо играют суперкубковые матчи. До 2013 года на счету немцев было семь неудач в семи финалах. Позже «Бавария» немного поправила статистику. Да и то для победы над «Севильей» мюнхенцам понадобились дополнительные 30 минут, а «Челси» капитулировал только в серии пенальти.
Немецкие команды в матчах за Суперкубок Европы
|
Год
|
Команда
|
Трофей
|
Соперник
|
Матчи
|
1975
|
Бавария
|
Кубок чемпионов
|
Динамо К
|
0:1 (д), 0:2 (г)
|
1976
|
Бавария
|
Кубок чемпионов
|
Андерлехт
|
2:1 (д), 1:4 (г)
|
1977
|
Гамбург
|
Кубок кубков
|
Ливерпуль
|
1:1 (д), 0:6 (г)
|
1983
|
Гамбург
|
Кубок чемпионов
|
Абердин
|
0:0 (д), 0:2 (г)
|
1992
|
Вердер
|
Кубок кубков
|
Барселона
|
1:1 (д), 1:2 (г)
|
1997
|
Боруссия Д
|
Лига чемпионов
|
Барселона
|
0:2 (г), 1:1 (д)
|
2001
|
Бавария
|
Лига чемпионов
|
Ливерпуль
|
2:3 (н)
|
2013
|
Бавария
|
Лига чемпионов
|
Челси
|
2:2 (пен. — 5:4) (н)
|
2020
|
Бавария
|
Лига чемпионов
|
Севилья
|
2:1 (д.в.) (н)
«Айнтрахт» — девятый дебютант Суперкубка в XXI веке. Франкфуртцам нужно брать пример с «Севильи», «Зенита» или «Атлетико», которым удалось выиграть трофей с первой же попытки. Правда, второй команде из Мадрида было несколько проще, ведь противостоял ей такой же новичок турнира — «Интер».
Команды, которые впервые сыграли за Суперкубок УЕФА в XXI веке
|
Дата
|
Команда
|
Трофей
|
Матч
|
Голы
|
30.08.2002
|
Фейеноорд
|
Кубок УЕФА
|
Реал — 1:3
|
ван Хоэйдонк — Пауве, в свои ворота,
|
|
|
|
|
Р.Карлос, Гути
|
2005
|
ЦСКА
|
Кубок УЕФА
|
Ливерпуль — 1:3 (д.в.)
|
Карвалью — Дж.Сиссе-2, Луис Гарсия
|
2006
|
Севилья
|
Кубок УЕФА
|
Барселона — 3:0
|
Ренату, Кануте, Мареска
|
2008
|
Зенит
|
Кубок УЕФА
|
МЮ — 2:1
|
Погребняк, Данни — Видич
|
2009
|
Шахтер
|
Кубок УЕФА
|
Барселона — 0:1 (д.в.)
|
Педро
|
2010
|
Интер
|
Лига чемпионов
|
Атлетико — 0:2
|
Рейес, Агуэро
|
2010
|
Атлетико
|
Лига Европы
|
Интер — 2:0
|
Рейес, Агуэро
|
2021
|
Вильярреал
|
Лига Европы
|
Челси — 1:1 (пен. — 5:6)
|
Ж.Морено — Зиеш