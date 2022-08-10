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Сегодня, 00:05

«Реал» может догнать «Барсу», Анчелотти — обойти Гвардиолу

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
Сегодня в Финляндии мадридцы разыграют с «Айнтрахтом» первый клубный трофей сезона-2022/23.

«Реал» в восьмой раз в истории сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. По общему количеству финалов мадридцы, бравшие трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах, точно выйду на второе место, обогнав «Милан». А в случае успеха в матче c «Айнтрахтом» «Королевский клуб» еще и повторит рекорд турнира по общему числу побед. По пять раз обладателями Суперкубка становились «Милан» и «Барселона».

Лидеры по победам в Суперкубке УЕФА

Команда

Финалы

Победы

Поражения

Барселона

9

5 (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)

4 (1979, 1982, 1989, 2006)

Милан

7

5 (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

2 (1973, 1993)

Реал

7

4 (2002, 2014, 2016, 2017)

3 (1998, 2000, 2018)

Ливерпуль

6

4 (1977, 2001, 2005, 2019)

2 (1978, 1984)

Аякс

4

3 (1972, 1973, 1995)

1 (1987)

Атлетико

3

3 (2010, 2012, 2018)

-

Во второй раз тренировать мадридцев в матче за Суперкубок будет Карло Анчелотти. Первая попытка итальянца получилась успешной — восемь лет назад «Реал» c минимальным счетом победил «Севилью». Дважды трофей с мадридцами брал Зинедин Зидан, еще однажды — Висенте дель Боске. Поражения есть в пассиве у того же дель Боске, Гуса Хиддинка и Хулена Лопетеги.

Матчи «Реала» за Суперкубок Европы

Дата

Тренер

Матч

Голы

28.08.1998

Гус Хиддинк

Челси — 0:1

Пойет

25.08.2000

Висенте дель Боске

Галатасарай — 1:2 (д.в.)

Рауль — Жардел-2

30.08.2002

Висенте дель Боске

Фейеноорд (д) — 3:1

Пауве, в свои ворота, Роберто Карлос,

Гути — ван Хойдонк

12.08.2014

Карло Анчелотти

Севилья — 1:0

Криштиану Роналду

09.08.2016

Зинедин Зидан

Севилья — 3:2 (д.в.)

Асенсио, С.Рамос, Карвахаль — Ф.Васкес,

Коноплянка

08.08.2017

Зинедин Зидан

МЮ — 2:1

Каземиру, Иско — Лукаку

15.08.2018

Хулен Лопетеги

Атлетико — 2:4 (д.в.)

Бензема, С.Рамос — Диегу Коста-2, Сауль, Коке

Анчелотти, выигрывавший Суперкубок еще и с «Миланом», сегодня вполне может вписать свое имя в историю. Дело в том, что ни одному тренеру не удавалось овладеть трофеем четыре раза. Да и четыре финала за карьеру собрал пока только Алекс Фергюсон. Но шотландец взял только два Суперкубка, тогда как у Анчелотти и Пепа Гвардиолы по три победы.

Тренеры, которые выиграли больше одного Суперкубка УЕФА

Тренер

Страна

Команды

Победы

Поражения

Пеп Гвардиола

Испания

Барселона, Бавария

3 (2009, 2011, 2013)

-

Карло Анчелотти

Италия

Милан, Реал

3 (2003, 2007, 2014)

-

Алекс Фергюсон

Шотландия

Абердин, МЮ

2 (1983, 1991)

2 (1999, 2008)

Раймон Гуталс

Бельгия

Андерлехт

2 (1976, 1978)

-

Арриго Сакки

Италия

Милан

2 (1989, 1990)

-

Луи ван Гал

Голландия

Аякс, Барселона

2 (1995, 1997)

-

Зинедин Зидан

Франция

Реал

2 (2016, 2017)

-

Диего Симеоне

Аргентина

Атлетико

2 (2012, 2018)

-

Соперник «Реала» — «Айнтрахт» — представляет Германию — страну, клубы из которой традиционно плохо играют суперкубковые матчи. До 2013 года на счету немцев было семь неудач в семи финалах. Позже «Бавария» немного поправила статистику. Да и то для победы над «Севильей» мюнхенцам понадобились дополнительные 30 минут, а «Челси» капитулировал только в серии пенальти.

Немецкие команды в матчах за Суперкубок Европы

Год

Команда

Трофей

Соперник

Матчи

1975

Бавария

Кубок чемпионов

Динамо К

0:1 (д), 0:2 (г)

1976

Бавария

Кубок чемпионов

Андерлехт

2:1 (д), 1:4 (г)

1977

Гамбург

Кубок кубков

Ливерпуль

1:1 (д), 0:6 (г)

1983

Гамбург

Кубок чемпионов

Абердин

0:0 (д), 0:2 (г)

1992

Вердер

Кубок кубков

Барселона

1:1 (д), 1:2 (г)

1997

Боруссия Д

Лига чемпионов

Барселона

0:2 (г), 1:1 (д)

2001

Бавария

Лига чемпионов

Ливерпуль

2:3 (н)

2013

Бавария

Лига чемпионов

Челси

2:2 (пен. — 5:4) (н)

2020

Бавария

Лига чемпионов

Севилья

2:1 (д.в.) (н)

«Айнтрахт» — девятый дебютант Суперкубка в XXI веке. Франкфуртцам нужно брать пример с «Севильи», «Зенита» или «Атлетико», которым удалось выиграть трофей с первой же попытки. Правда, второй команде из Мадрида было несколько проще, ведь противостоял ей такой же новичок турнира — «Интер».

Команды, которые впервые сыграли за Суперкубок УЕФА в XXI веке

Дата

Команда

Трофей

Матч

Голы

30.08.2002

Фейеноорд

Кубок УЕФА

Реал — 1:3

ван Хоэйдонк — Пауве, в свои ворота,

Р.Карлос, Гути

2005

ЦСКА

Кубок УЕФА

Ливерпуль — 1:3 (д.в.)

Карвалью — Дж.Сиссе-2, Луис Гарсия

2006

Севилья

Кубок УЕФА

Барселона — 3:0

Ренату, Кануте, Мареска

2008

Зенит

Кубок УЕФА

МЮ — 2:1

Погребняк, Данни — Видич

2009

Шахтер

Кубок УЕФА

Барселона — 0:1 (д.в.)

Педро

2010

Интер

Лига чемпионов

Атлетико — 0:2

Рейес, Агуэро

2010

Атлетико

Лига Европы

Интер — 2:0

Рейес, Агуэро

2021

Вильярреал

Лига Европы

Челси — 1:1 (пен. — 5:6)

Ж.Морено — Зиеш

Суперкубок УЕФА.
10 авг, 22:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Реал
Айнтрахт Ф

Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
ФК Реал
0
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