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На матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» допустят 13 тысяч зрителей

22:07
&quot;Уиндзор Парк&quot;. Фото УЕФА
&amp;quot;Уиндзор Парк&amp;quot;. Фото УЕФА
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Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» смогут посетить до 13 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт организации. Игра состоится в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».

Сообщается, что при входе зрители в соответствии с местным законодательством будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР или ИХА-тест. Торговые точки внутри стадиона не будут продавать еду и напитки.

Болельщики из-за рубежа должны будут соблюдать ограничения на въезд через границу и требования, которые будут действовать на тот момент. Билеты на матч стоят от 40 до 120 евро.

Матч «Челси» — «Вильярреал» состоится 11 августа. Начало в 22.00 по московскому времени

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Евгений Петров все материалы автора

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