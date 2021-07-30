Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» смогут посетить до 13 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт организации. Игра состоится в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».

Сообщается, что при входе зрители в соответствии с местным законодательством будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР или ИХА-тест. Торговые точки внутри стадиона не будут продавать еду и напитки.

Болельщики из-за рубежа должны будут соблюдать ограничения на въезд через границу и требования, которые будут действовать на тот момент. Билеты на матч стоят от 40 до 120 евро.

Матч «Челси» — «Вильярреал» состоится 11 августа. Начало в 22.00 по московскому времени