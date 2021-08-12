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Скандалы

Смородская — о Суперкубке УЕФА: «По-хорошему, Карасеву стоило встать на колено»

13:34
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Сергея Карасева не вставать на колено перед матчем Суперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пен.) в знак поддержки движения Black Lives Matter.

«Это его отношение к проблеме. Я не считаю это правильным. Весь мир борется с расизмом. Расизм — это не только отношение к темнокожим. Это отношение к инакомыслию, иноверцам. Проблема имеет более широкое значение. У нас очень много таких проблем. То мы соседей не любим, то мы мусульман не любим. С этим надо бороться и быть более толерантным. По-хорошему, Сергею стоило встать на колено. Но это его решение. Он в праве делать так, как считает нужным», — сказала Смородская «СЭ».

Встреча «Челси» — «Вильярреал» прошла 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия).

Лондонцы завоевали Суперкубок УЕФА второй раз в своей истории.

Челси — Вильярреал

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры