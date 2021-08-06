Сергей Карасев назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА

Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» стал россиянин Сергей Карасев, сообщает официальный сайт организации.

42-летний арбитр регулярно работает на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, судил также игры Евро-2020, включая матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2).

Ассистентами Карасева в этом матче будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый арбитр — белорус Алексей Кульбаков. ВАР — Марко Фритц (Германия), АВАР — Павел Гиль (Польша). Резервный ассистент арбитра — Филиппо Мели (Италия).

Матч состоится 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк» . Начало в 22.00 по московскому времени.