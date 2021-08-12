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Смородская оценила работу Карасева в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал»

14:08
Сергей Карасев в окружении футболистов «Челси» и «Вильярреала». Фото Reuters
Сергей Карасев в окружении футболистов «Челси» и «Вильярреала». Фото Reuters
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила судейство бригады россиянина Сергея Карасева в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пен.).

«Судейство было хорошее. Но оно совсем другое, нежели у нас в чемпионате. Разрешено много борьбы, не показывают желтые карточки без дела, не останавливают игру без серьезного повода. Карасев справился со своей работой хорошо. Финал Лиги чемпионов? Я не строю никаких прогнозов. Может быть, получит назначение, может быть, нет. Это не так важно», — сказала Смородская «СЭ».

Матч «Челси» — «Вильярреал» прошел 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия).

Английская команда завоевала Суперкубок УЕФА второй раз в своей истории.

Челси — Вильярреал

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры