Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила судейство бригады россиянина Сергея Карасева в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пен.).

«Судейство было хорошее. Но оно совсем другое, нежели у нас в чемпионате. Разрешено много борьбы, не показывают желтые карточки без дела, не останавливают игру без серьезного повода. Карасев справился со своей работой хорошо. Финал Лиги чемпионов? Я не строю никаких прогнозов. Может быть, получит назначение, может быть, нет. Это не так важно», — сказала Смородская «СЭ».

Матч «Челси» — «Вильярреал» прошел 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия).

Английская команда завоевала Суперкубок УЕФА второй раз в своей истории.