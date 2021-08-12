Смородская оценила работу Карасева в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал»
14:08
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила судейство бригады россиянина Сергея Карасева в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пен.).
«Судейство было хорошее. Но оно совсем другое, нежели у нас в чемпионате. Разрешено много борьбы, не показывают желтые карточки без дела, не останавливают игру без серьезного повода. Карасев справился со своей работой хорошо. Финал Лиги чемпионов? Я не строю никаких прогнозов. Может быть, получит назначение, может быть, нет. Это не так важно», — сказала Смородская «СЭ».
Матч «Челси» — «Вильярреал» прошел 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия).
Английская команда завоевала Суперкубок УЕФА второй раз в своей истории.
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