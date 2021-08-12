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Сухина оценил работу Карасева в матче за Суперкубок УЕФА

12:10
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Футбольный функционер, бывший арбитр Станислав Сухина оценил работу бригады Сергея Карасева в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1; 6:5 — по пенальти).

«Не только Карасев, но и его бригада была великолепной во вчерашней игре. Безусловно, они справились. В каждой стране есть лидеры-судьи, кто судит чаще всего. На данный момент в нашей стране — это Карасев. Я надеюсь, что в скором времени подтянется еще группа арбитров, которые будут обслуживать матчи такого уровня», — цитирует РБК Сухину.

Вместе с Карасевым на матче «Челси» — «Вильярреал» работали россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин, которые были его ассистентами. Четвертый арбитр — Алексей Кульбаков из Белоруссии. Встреча проходила в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».

Челси — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6114da669a7947d41349fdb0?ruid=uUjlA2CNEKlRw0xZA8ArAg==&from=newsfeed

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры