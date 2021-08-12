Сухина оценил работу Карасева в матче за Суперкубок УЕФА

Футбольный функционер, бывший арбитр Станислав Сухина оценил работу бригады Сергея Карасева в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1; 6:5 — по пенальти).

«Не только Карасев, но и его бригада была великолепной во вчерашней игре. Безусловно, они справились. В каждой стране есть лидеры-судьи, кто судит чаще всего. На данный момент в нашей стране — это Карасев. Я надеюсь, что в скором времени подтянется еще группа арбитров, которые будут обслуживать матчи такого уровня», — цитирует РБК Сухину.

Вместе с Карасевым на матче «Челси» — «Вильярреал» работали россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин, которые были его ассистентами. Четвертый арбитр — Алексей Кульбаков из Белоруссии. Встреча проходила в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».