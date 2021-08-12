Бывший арбитр Михаил Вилков прокомментировал «СЭ» судейство бригады россиянина Сергея Карасева в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пен.).

«Я написал Сергею сообщение с поздравлениями после игры. Карасев и бригада прекрасно отработали матч. Уровень судейства ни на ступеньку не уступал качеству игры футболистов. Можно сказать, что отработали без ошибок... Да, были мелкие шероховатости. Но они всегда есть. И ассистенты отработали отлично. Да еще был день рождения у одного из ассистентов в день матча. Поздравляю Игоря Демешко!

Ребята — молодцы. Они показали, что российские судьи находятся на высоком уровне. Желаю Сергею хорошо восстановиться и преступить к работе в РПЛ. Желаю ребятам, чтобы их запал не пропал. Есть финал чемпионата мира и Европы, к которым нужно стремиться", — сказал Вилков «СЭ».

Встреча «Челси» — «Вильярреал» прошла 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия). Английская команда завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз в своей истории.