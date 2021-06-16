Мэр Казани Метшин обсудил с УЕФА подготовку к проведению Суперкубка Европы 2023 года

Мэр Казани Ильсур Метшин во время чемпионата Европы в Санкт-Петербурге встретился с представителями УЕФА, чтобы обсудить подготовку города к проведению Суперкубка Европы 2023 года. Об этом он рассказал «СЭ».

— Скоро Казань проведет матч за Суперкубок УЕФА.

— Да, в 2023 году. Несмотря на то что я на костылях, приехал в том числе и по приглашению руководства УЕФА. Совместил приятное с полезным. Обсудим подготовку к этому знаменательному матчу.

— Может ли к 2023 году все вернуться к нормальному ритму, без ковидных ограничений?

— Мы никогда уже не вернемся к тому, что было раньше. Надо научиться жить и работать в этих условиях, в том числе смотреть футбол и проводить большие спортивные мероприятия.

— А из-за чего вы на костылях?

— Футбол, спортивная травма. Порвал ахилл.

2 марта 2020 года в УЕФА объявили, что матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Казани.

(Севастиан Терлецкий)

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