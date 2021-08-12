Вилков поддержал решение Карасева не вставать на колено перед матчем за Суперкубок УЕФА

Бывший судья Михаил Вилков поддержал решение Сергея Карасева не вставать на колено перед матчем Суперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пен.) в знак поддержки движения Black Lives Matter.

«Если бы меня спросили: буду ли я участвовать в этой акции, то я бы отказался. Это дело каждого. А Сергей как-то сказал, что мы уважаем любые расы. Но не обязательно проявлять это уважение какими-то жестами. Мы нормально общаемся со всеми людьми на этой планете. Не хочется выпячиваться специальными жестами», — сказал Вилков «СЭ».

Встреча «Челси» — «Вильярреал» прошла 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия).

Лондонцы завоевали Суперкубок УЕФА во второй раз в своей истории.