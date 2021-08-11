В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

Основное время матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» завершилось вничью — 1:1. Командам предстоит сыграть дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то будет назначена серия пенальти.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник «Челси» Хаким Зиеш, который вскоре был вынужден покинуть поле из-за травмы. В середине второго тайма отличился форвард «Вильярреала» Жерар Морено.

Встречу обслуживает бригада российского арбитра Сергея Карасева.