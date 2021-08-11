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«Челси» — «Вильярреал»: в матче за Суперкубок УЕФА будет дополнительное время

23:53
«Челси» — «Вильярреал». Фото Reuters
«Челси» — «Вильярреал». Фото Reuters
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В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

Основное время матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» завершилось вничью — 1:1. Командам предстоит сыграть дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то будет назначена серия пенальти.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник «Челси» Хаким Зиеш, который вскоре был вынужден покинуть поле из-за травмы. В середине второго тайма отличился форвард «Вильярреала» Жерар Морено.

Встречу обслуживает бригада российского арбитра Сергея Карасева.

Челси — Вильярреал

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры