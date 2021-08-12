В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

Завершился первый дополнительный тайм, счет прежний — 1:1.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник англичан Хаким Зиеш, на 73-й минуте отличился форвард испанцев Жерар Морено.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.