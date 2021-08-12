Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

«Челси» — «Вильярреал»: первый дополнительный тайм прошел без голов

00:13
«Челси» — «Вильярреал». Фото AFP
«Челси» — «Вильярреал». Фото AFP
Теги:

В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

Завершился первый дополнительный тайм, счет прежний — 1:1.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник англичан Хаким Зиеш, на 73-й минуте отличился форвард испанцев Жерар Морено.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Челси — Вильярреал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Читайте также

«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Видео: какой компромат на Павла Мамаева выложила его экс-жена
Врач назвал нетипичный признак приближающегося сердечного приступа
Священник и работники крематория изнасиловали и убили школьницу
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры