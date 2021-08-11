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«Челси» — «Вильярреал»: Зиеш открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА

22:27
Хаким Зиеш. Фото AFP
Хаким Зиеш. Фото AFP
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В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

На 27-й минуте матча счет открыл полузащитник англичан Хаким Зиеш.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Челси — Вильярреал

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Руслан Абушкин все материалы автора

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры