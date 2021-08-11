? Роскошный пас через всё поле

? Точный прострел с передачей без касания

? Неберущийся для вратаря удар



Рецепт важного гола от «Челси» в Суперкубке УЕФА. Так Зиеш сделал счет, с которым команды ушли на перерыв ? pic.twitter.com/LSFkoDh4TW