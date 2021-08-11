«Челси» — «Вильярреал»: Зиеш открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА
22:27
В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
На 27-й минуте матча счет открыл полузащитник англичан Хаким Зиеш.
Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
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